Сегодня Украина подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС

Евросоюз и Украина сегодня подпишут Соглашение об ассоциации. С европейской стороны свою подпись поставит президент Европейского совета Герман ван Ромпей, с украинской - премьер-министр Арсений Яценюк, пишет Радио Свобода.

Стороны также подпишут в Брюсселе дополнительный документ, так называемый «заключительный акт», согласно которому временное, до утверждения в парламентах Украины и стран-членов ЕС, выполнение политической части соглашения начнется немедленно.

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В то же время экономическая часть вступит в силу после завершения избирательного процесса в Украине, в промежутке между летом 2014 и началом 2015 года. Дополнительный документ, утверждают юристы, может быть подписан даже в отсутствии лидеров, на техническом уровне.

«Мы собираемся подписать с премьер-министром Украины предоставление Соглашения об ассоциации и зафиксировать сильное политическое партнерство, которое приблизит Украину и ЕС друг к другу. Это демократический выбор, который сделала Украина. Мы твердо намерены подписать другую часть соглашения в установленном порядке. Европа надеется на Украину в долгосрочной перспективе», - подчеркнул президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.

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Украина и ЕС планировали подписать Соглашение об ассоциации еще на саммите инициативы «Восточное партнерство» в Вильнюсе 29 ноября 2013 года. За неделю до подписания правительство президента Януковича приостановило процесс евроинтеграции. Это положило начало драматическим зимним событиям, которые повлекли гибель антиправительственных демонстрантов, отставку и побег из Украины многих представителей власти Януковича.