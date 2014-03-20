Дещица на заседании ОБСЕ: Действия России в Крыму должны быть квалифицированы как акт агрессии

И.о. Министра иностранных дел Украины Андрей Дещица выступил сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации в Украине и привлечения ОБСЕ в связи с незаконным «референдумом» в Автономной Республике Крым (Украина) и фактической аннексией Российской Федерацией этого украинского региона.

Как сообщает департамент информационной политики МСЗ Украины, и.о. Министра заявил, что «действия Российской Федерации в Автономной Республике Крым должны быть квалифицированы как акт агрессии против Украины», - добавив, что это «наиболее вопиющее нарушения международного права в регионе ОБСЕ со времен Второй мировой войны».

Учитывая попытки России подорвать усилия ОБСЕ по эффективному привлечению к урегулированию ситуации, в частности блокирования решения о направлении мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, Дещица выразил надежду, что ОБСЕ сможет преодолеть этот вызов и останется организацией, слово и действия которой имеют вес.

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Как отмечается в сообщении, почти все государства-участники ОБСЕ заняли жесткую позицию относительно агрессивных действий России против Украины, продемонстрировав этим, насколько изолированной является Российская Федерация в этом вопросе. Делегации, в частности ЕС и его государства- члены, США, Канады, Турции, Норвегии, Грузии и Молдовы выразили поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в существующих границах.

Они также осудили действия России как нарушающие фундаментальные нормы и принципы международного права, а также обязательства, вытекающие из участия Российской Федерации в ОБСЕ, говорится в сообщении.