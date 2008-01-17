Литвин через две недели понял, как БЮТ, НУ-НС и ПР его развели?

Фракция Блока Литвина обещает делать все возможное для недопущения продажи земель сельскохозяйственного назначения, пока не состоится правовое и организационное урегулирование земельного рынка.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении депутатской фракции «Блок Литвина» в Верховной Раде Украины.

По словам авторов заявления, они всегда категорически выступали за то, чтобы земля принадлежала тем, кто на ней живет и работает. Именно поэтому фракция Блока Литвина, говорится в заявлении, приложила все усилия, чтобы эта ее принципиальная позиция была учтена при рассмотрении Верховной Радой государственного бюджета на 2008 год. “Тогда нам удалось отстоять мораторий на продажу земли, правда, на период до принятия соответствующих законодательных актов, которые будут регулировать функционирование рынка земли”, - отмечают депутаты Блока Литвина.

Однако, по их словам, “прошло только две недели, и стало понятно, что те политические силы, которые поддержали закон о бюджете с учетом нашего требования относительно земельного моратория, исходили исключительно из конъюнктурных политических соображений: они были заинтересованы лишь в факте принятия бюджета, нисколько не проникаясь обязательствами, которые содержатся в тексте документа”. Свидетельством этого, отмечают в Блоке Литвина, “стало неподдержание 15 января 2008 года депутатскими фракциями «Блок Юлии Тимошенко», «Наша Украина - Народная самооборона», а также частью депутатов фракции «Партии регионов» инициированного нами законопроекта о внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно продления моратория на продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения до 2010 года”.

Как утверждают авторы заявления, принятие этого документа дало бы возможность разработать предусмотренный Земельным кодексом Украины пакет законов, которые бы предупредили злоупотребления и неправомерные действия в вопросах земельной собственности, позволили бы избежать обнищания украинского народа и скупки земель Украины отечественными и иностранными магнатами. По словам депутатов Блока Литвина, закрепление в Земельном кодексе даты продление моратория необходимо еще и потому, что почти 800 тыс. крестьян до сих пор еще не получили государственные акты на землю и, соответственно, не имеют подтвержденного права собственности на свои земельные участки. В то же время наблюдаются массовые факты перевода земель из сельскохозяйственного в несельскохозяйственное назначение, причем с нарушением действующего законодательства - на основании решений местных госадминистраций и судов.

“Можно ли в таких условиях немедленно запускать земельный рынок? Конечно нет. Ведь это будет преступление перед миллионами наших граждан, которые могут остаться без средств производства и каких-либо надежд на будущее. От этой позиции мы не отступим”, - отмечается в заявлении.