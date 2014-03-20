Мэр Херсона обвинил депутатов горсовета от ПР в попытке устроить в городе "крымский сценарий"

Как сообщил и.о. городского головы Херсона Владимир Николаенко, депутаты от ПР намерены поднять вопрос о выходе Херсона из состава Украины и присоединения его к РФ уже на ближайшей сессии.

При этом Николаенко утверждает, что в Херсоне нет сепаратистских настроений, однако ряд депутатов, отстраненных от финансовых потоков в городе, хотят вернуться к власти с помощью российских солдат.

"Сейчас все их планы возвращения к власти связанные с развертыванием на юге Украины нового сепаратистского движения. Бывшая власть видит, что жители Херсона их не поддерживают, поэтому они ориентируются на крымский сценарий и надеются на то, что если они помогут Путину захватить Херсон, он оставит их при власти", - говорит и.о. мэра Херсона.Читайте такжеРоссия начнет выдавать крымчанам паспорта РФ через 10 дней - жители Крыма

"Кроме того, вчера вечером мне позвонила женщина, которая представилась сотрудницей Администрации президента Российской Федерации. Она поинтересовалась - какие вопросы мы собираемся рассматривать ближайшей сессии и сообщила, что существует депутатская группа, которая собирается инициировать проведение в Херсоне референдума об отделении Херсонской области от Украины. Мы выяснили, что этот звонок был из Херсона. Я не знаю, зачем они звонили, но мы уже догадываемся - кто это был, и сейчас СБУ уже занимается этими лицами. Их звонок уже отследили. Возможно, они хотели предупредить меня о своих планах, возможно, хотели проверить, как я буду реагировать на идею референдума. Возможно, хотели спровоцировать меня".

При этом Николаенко заявил, что не допустит рассмотрения во время сессии такого предложения. Напомним, российский десант сделал массовую высадку в Херсонской области возле поселка Стрелковое. Они якобы защищают газоперекачивающие станции "Черноморнефтегаз".