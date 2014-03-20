Сегодня ВР может объявить Крым «временно оккупированной территорией»
Верховная Рада Украины сегодня планирует официально объявить Крым временно оккупированной территорией.
Верховная Рада Украины сегодня планирует официально объявить Крым временно оккупированной территорией, сообщает Радио Свобода.
Об этом говорится в нескольких законопроектах, включенных в повестку дня. Депутаты Деревянко и Соболев подали два различные проекты закона об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях Украины, а депутат Ляшко - проект закона об оккупированной территории - Автономной Республики Крым.
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Перед рассмотрением этих законопроектов Верховная Рада определится относительно представленного депутатом Порошенко проекта постановления о заявлении Верховной Рады Украины о гарантиях прав крымскотатарского народа в составе украинского государства.