Сегодня ВР может объявить Крым «временно оккупированной территорией»

Верховная Рада Украины сегодня планирует официально объявить Крым временно оккупированной территорией, сообщает Радио Свобода.

Об этом говорится в нескольких законопроектах, включенных в повестку дня. Депутаты Деревянко и Соболев подали два различные проекты закона об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях Украины, а депутат Ляшко - проект закона об оккупированной территории - Автономной Республики Крым.

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Перед рассмотрением этих законопроектов Верховная Рада определится относительно представленного депутатом Порошенко проекта постановления о заявлении Верховной Рады Украины о гарантиях прав крымскотатарского народа в составе украинского государства.