Тарута: Чем быстрее пройдут выборы в Раду, тем быстрее стабилизируется ситуация в стране
Председатель Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута считает, что, чем быстрее пройдут в Украине парламентские выборы, тем быстрее стабилизируется ситуация в стране.
Как передает корреспондент УНИАН, об это заявил председатель Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута сегодня на встрече с делегацией Послов Особого Назначения — высоких представителей стран-членов Европейского Союза по программе Восточного партнерства – Петра Мареша (Чешская Республика), Сержа Смешова (Франция) и Вайдотаса Верба (Литва).
«Мое мнение – это парламентские выборы нужно как можно быстрее провести, потому что это тоже вопрос достаточно сложный», - сказал губернатор.
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При этом он отметил, что сейчас украинский парламент «не сильно желает прекращать свою деятельность», поэтому «здесь опять национальное решение должно быть в части проведения парламентских выборов».
А по поводу предстоящих в мае президентских выборов в Украине, глава облгосадминистрации еще раз повторил, что в Донецком регионе они будут честными и прозрачными.
«Мы в Донбассе сделаем честными выборы впервые в истории», - заверил Тарута.