Медведко прооперировали

15:51, 17 января 2008
Политика
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О болезни не говорят

16 января в одной из столичных больниц был прооперирован генеральный прокурор Украины Александра МЕДВЕДЬКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, сейчас состояние здоровья А.МЕДВЕДЬКО удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей.

Вместе с тем в пресс-службе не говорят, какую именно операцию перенес председатель ведомства.

До его выздоровления обязанности генпрокурора Украины исполняет первый заместитель руководителя ГПУ Сергей ВИНОКУРОВ

 

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