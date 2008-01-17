Медведко прооперировали
15:51, 17 января 2008Политика
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О болезни не говорят
16 января в одной из столичных больниц был прооперирован генеральный прокурор Украины Александра МЕДВЕДЬКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, сейчас состояние здоровья А.МЕДВЕДЬКО удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей.
Вместе с тем в пресс-службе не говорят, какую именно операцию перенес председатель ведомства.
До его выздоровления обязанности генпрокурора Украины исполняет первый заместитель руководителя ГПУ Сергей ВИНОКУРОВ
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