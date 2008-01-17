Луценко выгнал гаишников не права отбирать, а законы использовать

Министерство внутренних дел объясняет усиление нарядов Госавтоинспекции необходимостью повышения дисциплины участников дорожного движения.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

В сообщении отмечается, что СМИ живо обсуждают меры Министерства внутренних дел, направленные на усиление контроля над безопасностью дорожного движения, и приводят многочисленные комментарии по этому поводу как участников дорожного движения, так и представителей заинтересованных государственных органов. При этом, отмечают в МВД, лейтмотив всех этих обсуждений сводится к тезису «ЛУЦЕНКО дал команду отбирать права у водителей» и обсуждению того, настолько это правомерно. В то же время в МВД отмечают, что Ю.ЛУЦЕНКО не давал никаких «команд» относительно изъятия (или не изъятия) у водителей документов на право управления транспортными средствами.

При этом в министерстве напомнили, что в этом году первым своим распоряжением министр очертил требования, направленные на улучшение ситуации с безопасностью на автодорогах, главное из которых - усиление нарядов Госавтоинспекции, более жесткое применение закона к злостным нарушителям Правил дорожного движения. “Иначе говоря, речь идет о более полном использовании норм действующего законодательства, а не применении работниками милиции еще не принятых (и, понятно, не зарегистрированных в Министерстве юстиции) положений инициированных министерством законопроектов в этой сфере”, - отмечается в сообщении.

В МВД также отметили, что ситуация на автодорогах не дает милиции морального права и в дальнейшем ограничиваться лишь документированием правонарушений со стороны водителей и передачей дел в суды, которые в силу объективных и субъективных причин не могут существенно повлиять на ситуацию с дисциплиной среди участников дорожного движения. Это связано с тем, что, начиная с 10 января, работниками Госавтоинспекции зафиксировано свыше 22 тысяч случаев создания аварийной обстановки на улицах и автодорогах, выявлено почти 8 тысяч фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

В Министерстве также отмечают, что практика задержания работниками Госавтоинспекции злостных нарушителей Правил дорожного движения и привлечения их к административной ответственности в отдельных случаях может иметь свои недостатки, но в целом не противоречит действующему законодательству, в частности Кодексу Украины об административных правонарушениях. В то же время, органы внутренних дел надеются на общественную поддержку своих намерений добиться от каждого участника дорожного движения законопослушания, дисциплинированности и взаимоуважения.