В СНБО обвинили Россию в намерении сорвать президентские выборы в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий сегодня на брифинге.

Он возложил ответственность на Россию за то, что конфликты на оккупированной российскими войсками территории Крыма перерастают в военное противостояние.

“Широкомасштабный план РФ имеет целью оккупацию украинских территорий, политическую дестабилизацию Украины, срыв президентских выборов”, - заявил Парубий.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта нелегитимная власть АРК провела в оккупированном российскими войсками Крыма незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта Президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекта - Крым и Севастополь.

В тот же день в Кремле Путин, нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов и «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.