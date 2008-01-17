Огрызко поехал в Брюссель
15:34, 17 января 2008Политика
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Сообщение пресс-службы МИД
Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО сегодня отбыл с визитом в г. Брюссель, Королевство Бельгия.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, программой пребывания В.ОГРЫЗКО в Брюсселе предусмотрены его встречи с комиссаром по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, Генеральным секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ, Генеральным секретарем Совета министров Европейского Союза, Высоким Представителем ЕС по вопросам Общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНО! и министром иностранных дел Королевства Бельгия Карлом де ГУХТОМ.
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