Огрызко поехал в Брюссель

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО сегодня отбыл с визитом в г. Брюссель, Королевство Бельгия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, программой пребывания В.ОГРЫЗКО в Брюсселе предусмотрены его встречи с комиссаром по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, Генеральным секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ, Генеральным секретарем Совета министров Европейского Союза, Высоким Представителем ЕС по вопросам Общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНО! и министром иностранных дел Королевства Бельгия Карлом де ГУХТОМ.