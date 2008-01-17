Регионы опять торгуются с Ющенко за кресла?

В настоящее время между представителями Секретариата Президента и оппозицией, в частности, Партией регионов, ведутся переговоры о закреплении за оппозицией не только Счетной палаты, но и Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщил источник в Партии регионов.

Напомним, что ранее Первый вице-премьер-министр Александр Турчинов обнародовал информацию о том, что Кабмин 14 января 2008 г. внес в парламент представление на назначение председателем АМКУ Давида Жвании. В то же время действующий глава АМКУ Алексей Костусев, утверждает, что назначение возможно лишь в случае, если должность вакантна. Срок его 7-летних полномочий истекает лишь в июле 2008 г. По мнению А.Костусева, основанием для его досрочного увольнения, согласно законодательству, могут быть лишь две причины: состояние здоровья или совершение преступления: "Таким образом, никаких законных оснований для моего увольнения, а следовательно, и назначения на должность другого лица, нет".