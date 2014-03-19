Германия готова к применению новых санкций против режима Путина

Об этом они сказали во время круглого стола на тему "Выход из кризиса и стратегическое формирование будущего Украины", организованного Посольством Федеративной Республики Германия и представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

"Мы будем делать все возможное, чтобы поддержать и помочь Украине в эти трудное время", - сказал депутат Бундестага, заместитель председателя фракции ХДС/ХСС по вопросам внешней, европейской политики и обороны Андреас Шокенхоф, отметив необходимость продолжения применения санкций ЕС против режима Путина.

"Мы должны продолжить применение санкций для предотвращения обострения ситуации. Это должны быть усиленные санкции. Своими действиями, направленными на эскалацию конфликта, режим Путина идет к самоизоляции и ускоряет свой конец", - отметил он.

Читайте такжеПутин призывает США и Германию с пониманием отнестись к аннексии Крыма

В свою очередь депутат немецкого Бундестага, член комитета по вопросам внешней политики Карл-Георг Вельман заявил о солидарности Германии с Украиной и выразил обеспокоенность в связи с агрессией России против Украины.

"Германия чрезвычайно обеспокоена последними событиями. Мы, конечно, поддерживаем Украину и стоим на вашей стороне", - сказал он.

В этой связи заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря заявил, что сейчас Россия осуществляет разрушение системы безопасности всего мира, и призвал демократические страны к решительным действиям ради остановки агрессора.

Читайте такжеПутин начал передел Европы с Крыма, как Сталин с союзниками - СМИ

"Этот конфликт не является двусторонним. Мы являемся свидетелями начала разрушения мирового порядка, который сложился после Второй мировой войны и окончания холодной войны. Очевидно, что Путин и Россия сейчас бросили вызов системе международных альянсов, которые являются хребтом мирового правопорядка", - сказал он.

"Если мы этого не поймем, то любые применяемые реакции и инструменты обречены быть неадекватными", - добавил Немыря.

Кроме того, представители Бундестага считают, что ЕС должен не только подписать Соглашение об ассоциации с Украиной, но и предоставить нашему государству четкую европейскую перспективу.