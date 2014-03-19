Мирошниченко считает, что поступил правильно, заставив силой написать заявление об увольнении директора НТКУ

По словам участницы акции протеста под зданием ГПУ Михайлины Скорик, депутат от "Свободы" Игорь Мирошниченко заявил: "Все что я сделал, было правильно", сообщает Скорик в Facebook.

Активисты провели акцию,чтобы призвать Генпрокурора Олега Махницького дать оценку действиям депутатов от "Свободы".

Как сообщалось, вечером 18 марта народные депутаты от ВО "Свобода" силой заставили и.о. президента НТКУ Александра Пантелеймонова написать заявление об увольнении.