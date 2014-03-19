Мирошниченко считает, что поступил правильно, заставив силой написать заявление об увольнении директора НТКУ
10:50, 19 марта 2014Политика
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"Свободовец" Игорь Мирошниченко заявил, что сделал все правильно, когда побил и заставил написать заявление об увольнении руководителя Национальной телекомпании Украины Александра Пантелеймонова.
Мирошниченко считает, что поступил правильно, когда побил Пантелеймонова / hvylya.org
По словам участницы акции протеста под зданием ГПУ Михайлины Скорик, депутат от "Свободы" Игорь Мирошниченко заявил: "Все что я сделал, было правильно", сообщает Скорик в Facebook.
Активисты провели акцию,чтобы призвать Генпрокурора Олега Махницького дать оценку действиям депутатов от "Свободы".
Как сообщалось, вечером 18 марта народные депутаты от ВО "Свобода" силой заставили и.о. президента НТКУ Александра Пантелеймонова написать заявление об увольнении.
Мирошниченко перед зданием ГПУ, где проходила акция протеста против действий "свободовцев"/ Фото: Facebook Михайлына Скорик
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