Янукович раздувает штаты в своем Кабмине

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня сообщил о начале процесса создание в Украине объединенной оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам во время чествования памяти народного депутата Украины Евгения Кушнарева.

«Сейчас начинается процесс создания объединенной оппозиции, и в объединенном оппозиционном правительстве найдутся, конечно, места и для представителей партий и общественных организаций. Мы будем создавать условия для всех политиков, общественных деятелей, которые имели бы возможность принести пользу нашему государству. Ведь эффективный контроль власти – это наша ответственность, и мы будем принципиально отстаивать нашу позицию», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам лидера Партии регионов, его политическая сила будет верна принципам Кушнарева, который не терпел популизма, а выступал всегда за единство и за единение.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что одной из главных задач оппозиции будет конституционная реформа. «Реформа конституционна, которая на сегодня, к сожалению, пока остановилась, она не продвигается вперед – это также один из главных вопросов, которым мы будем заниматься», – сказал он.