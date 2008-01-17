Литвин вернулся в синяках, зато проветрил мозги

Владимир Литвин не хочет говорить о своем возможном участии в президентских выборах и считает, что всегда самые высокие шансы у действующего президента.

"У действующего главы государства все да самые высокие шансы, даже если социологи говорят о снижении его рейтинга. Любой президент имеет возможность делать шаги, повышающие его популярность", - сказала он в интервью "Фокусу".

"К примеру, во время политического кризиса Ющенко продемонстрировал неожиданные мужество и упорство", - напомнил Литвин.

На замечание, что его однопартиец Михаил Сирота говорил, что Партия регионов может поддержать вашу кандидатуру на президентських выборах, Литвин ответил: "Я не слышал. Мне таких предложений не поступало. Если поступят – рассмотрим".

В то же время Литвин посоветовал Партии регионов не быть слишком агрессивными по поводу назначения Раисы Богатыревой в СНБО.

"Единственное, что бы я посоветовал представителям ПР, – не так нервно реагировать на назначение Богатырёвой и подать этот факт как глубоко продуманный шаг самой Партии регионов", - сказал Литвин.

Говоря о возможном участии в коалиции Литвин отметил, что "если бы было желание сделать коалицию болем устойчивой, с нами бы проводили соответствующие консультации".

"Нас ломать не надо, и Тимошенко, думаю, хорошо это понимает. Мы будем голосовать за те решения, которые считаем нужными для страны", - сказал Литвин.

На вопрос, не пожалеет ли премьер, что отдала половину мест в правительстве НУНС и когда возможен первый кризис в правительстве Литвин ответил: "Я бы не говорил о кризисе внутри правительства – недоразумения не будут выходить на поверхность".

"Правильней говорить о кризисе в отношениях между президентом и правительством, а точнее – Тимошенко. Сегодня для этого уже есть мотивы, хотя раздражение пока сдерживается. Думаю, через два месяца оно должно вылиться наружу – многие к этому моменту почувствуют себя обманутыми", - отметил Лидер блока Литвина.

Комментируя свои рождественские каникулы, Литвин рассказал, что провел их на курорте "Тисовец" в Карпатах.

"Я на фешенебельные курорты не езжу. Был на базе "Тысовец", где мало комфорта. Там меня все узнавали, здоровались, но не было "партхозактива", номенклатурных лиц, поэтому я с удовольствием катался на лыжах. Набил синяки, зато проветрил мозги", - рассказал он.

Украинская правда