Янукович не верит, что смерть Кушнарева была случайностью

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не верит в то, что смерть народного депутата Украины Евгения Кушнарева, который год назад умер от ранения на охоте, была случайностью.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в Харькове, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, не имеет ли он особой точки зрения и дополнительной информации относительно гибели Е.Кушнарева.

“Я не следователь и не прокурор. Мне трудно сейчас об этом сказать, но как человеку мне не верится и сегодня, что это была случайность. Не хочу я верить в то, что Кушнарев случайно погиб. Мы сегодня будем приглашать экспертов, и на этом последнему уже пути знакомства с этим делом – вот мы советовались сегодня с семьей, и мы знаем также их точку зрения – будем очень принципиально подходить к материалам следствия. Это наша позиция”.

Как сообщал УНИАН, Е.Кушнарев умер 17 января 2007 года в Изюмской больнице после полученного в канун (16 января) ранения на охоте. Уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности расследуется прокуратурой Харьковской области. На сегодня оно еще не передано в суд.