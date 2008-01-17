Регионалы советуют Тимошенко тренироваться на кошках

Член парламентской фракции Партии регионов Василий Хара считает социальные инициативы Тимошенко – издевательством над людьми, заслужившими право на уважение и почет. Об этом Василий Хара заявил прес-службе Партии регионов, комментируя предложенный премьер-министром механизм монетаризации льгот.

Среди прочего Хара припомнил Тимошенко до сих пор продолжающиеся «мучения пенсионеров у стен «Сбербанка», вызванные непродуманной социальной политикой» и заявил, что премьер «уже готова загнать ветеранов войны и труда, чернобыльцев, инвалидов, участников боевых действий в новые очереди». Речь идет об отмене льготного проезда в общественном транспорте и замены его на адресную помощь (частичную оплату льготным категориям транспортных издержек) либо на выдачу проездных билетов.

«Похоже, у Тимошенко прорезался болезненный зуд опробировать свои идеи на живых людях», - замечает регионал, и задается вопросом: «сколько людей пожилого возраста, а именно они в подавляющем большинстве являются льготниками, останется здоровыми после мытарств в многочасовых очередях под дверями кабинетов районных чиновников соцобеспечения. Может, именно на то, что больные и немощные люди не смогут добраться до чиновничьих кабинетов и подтвердить свое право на получение льготы и рассчитывает нынешнее правительство?»

Подобной инициативой правительство Тимошенко превращает Украину в страну, где балом правят чиновники, считает регионал . «Ведь именно от них будет зависеть «гонять» пенсионеров за очередной подтверждающей бумажкой, или нет».

Хара напомнил эпизод из фильма «Операция «Ы» - когда Георгий Вицин тренируется в использовании хлороформа для усыпления сторожа склада. И советует нынешнему «высокоморальному» правительству также «тренироваться на кошках».