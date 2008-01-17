Уже и Ющенко заметил, что по Киеву ездить невозможно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует системного подхода к генеральной застройке столицы, и это, прежде всего, должно касаться киевских автодорог.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Президент заявил сегодня во время совещания, посвященного транспортным проблемам города, в котором приняли участие премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Киевской государственной областной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ, министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК и другие.

В начале совещания Президент выразил убеждение в абсолютной недопустимости хаотичного строительства, которое за последние 5 лет уже перерастает в опасность для жизни и здоровья граждан.

«Мы строим квартиры и дачи, немного подтягивается к жилым массивам сервисная сеть больниц и школ. Однако совсем не думаем о дорогах и зеленой зоне города», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства считает вопиющим отсутствие соблюдения Генерального плана застройки города.

В.ЮЩЕНКО вынес на обсуждение вопрос о состоянии дорог в Киеве и о сложных условиях для движения транспорта, обусловленных им.

По статистике, ежегодно количество автомобилей в столице увеличивается на 60 тыс., а ежедневно по городу перемещается 400 тыс. транспортных единиц. Эта ситуация, кроме заторов и тесноты, несет серьезные экологические проблемы, констатировал глава государства.

«Существующие условия движения автотранспорта на улицах Киева требуют осуществления мер, обеспечивающих пропуск транспортных потоков на современном мировом уровне», - заявил Президент, подчеркнув важность строительства кольцевой дороги для решения этой проблемы.

В.ЮЩЕНКО поставил задание построить дороги, транспортные развязки и вывести транзитные автомобили за пределы города, а также позаботиться об озеленении трасс и жилых массивов.

Глава государства указал на то, что неудовлетворительное состояние дорог в Украине отнимает возможность полной реализации ее транзитного потенциала как страны «с уникальной транзитной географией».

В этом контексте как национальный приоритет Президент выделил строительство большой кольцевой дороги вокруг Киева, а также развитие системы дорог в стране, что является составляющей подготовки Украины к проведению Евро-2012. «Я рассматриваю этот проект как один из ключевых в проведении Евро-2012», – оценил глава государства строительство кольцевой дороги, подчеркнув, что для его реализации должны консолидировать свои усилия все институты власти, начиная от местного уровня.

Виктор ЮЩЕНКО назвал основные проблемы этого строительства, среди которых – нехватка финансирования, необходимость урегулировать в законодательстве отведение земель под такие объекты.

Президент обратился к участникам совещания с требованием сформулировать способы эффективного решения этих проблем в кратчайшие сроки. Он также выдвинул требование выписать четкий график реализации всех этапов этого строительства, которое должно завершиться через 40 месяцев, а также уделить ему приоритетное внимание.