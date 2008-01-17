Тимошенко в Брюсселе встретится с Мендельсоном

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе своего визита в Брюссель в конце января планирует встретиться с комиссаром ЕС по вопросам торговли Питером МЕНДЕЛЬСОНОМ.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил вице-премьер-министр Украины по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ.

Вице-премьер заметил, что в ходе встречи из П.МЕНДЕЛЬСОНОМ 16 января в Лондоне он обсудил вопрос будущей встречи с еврокомиссаром. “Мы обменялись также мнениями относительно следующего визита премьер-министра Украины в Брюссель”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО планирует посетить Брюссель 28-29 января.

16 января Украина и ЕС завершили переговоры относительно экспортных пошлин, сняв, таким образом, последнее препятствие для Украины на пути вступления во Всемирную торговую организацию и начала переговоров с ЕС о создании зоны свободной торговли.