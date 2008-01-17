Медведько ушел на больничный

Генеральный прокурор Украины Александр Медведько со вчерашнего дня находится на больничном. На все время отсутствия Генпрокурора его обязанности исполняет первый заместитель главы ГПУ Сергей Винокуров.

Об этом вчера в эфире телеканала "1+1" сообщил народный депутат от "НУ-НС", заместитель председателя Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир Стретович.

По его словам, эту информацию членам парламентского комитета сообщил и.о. Генпрокурора С.Винокуров, отметив, что А.Медведько на днях был прооперирован. Уточнять суть болезни своего начальника Винокуров не стал.

Таким образом, отметил В.Стретович, поскольку аппарат Верховной Рады только вчера предоставил на рассмотрение профильного комитета прошение 180 нардепов о выражении Медведько недоверия, Генпрокурор пока не может быть уволен.

Вместе с тем, отвечая на уточняющий вопрос, верит ли он в болезнь Медведько, В.Стретович уклонился от ответа, заметив, что пока не успел проверить эту информацию.

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