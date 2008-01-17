20 регионалов прилетели в Харьков на могилу Кушнарёва

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ положил цветы на могилу народного депутата Евгения Кушнарева.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер Партии регионов сегодня специально прибыл в Харьков, чтобы отдать дань уважения своему бывшему политическому соратнику. Вместе с В.ЯНУКОВИЧЕМ самолетом из Киева в Харьков прибыли около 20 народных депутатов, членов аппарата Партии регионов. Цветы на могилу положили также Виктор БОЙКО, Александр КУЗЬМУК, Нестор ШУФРИЧ и другие.

Ожидается, что В.ЯНУКОВИЧ примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине смерти Е.Кушнарева.

Цветы также положили председатель Харьковского областного совета Василий САЛЫГИН, городской председатель Харькова Михаил ДОБКИН.

Как сообщал УНИАН, Е.Кушнарев умер 17 января 2007 года в Изюмской больнице от полученного накануне на охоте ранения. Е.Кушнарев был похоронен на городском кладбище №2 в Харькове.

Справка УНИАН. Народный депутат, заместитель председателя фракции Партии регионов Е.Кушнарев родился в Харькове 29 января 1951 года. Был мэром Харькова, главой Харьковской областной государственной администрации, занимал должность главы Администрации Президента Украины.