Чеченская мафия «поможет» Крыму

Поздравляю крымчан с аннексией. Теперь их ждут большие перемены, в том числе экономические, о которых открыто заговорила Россия. Становится понятным – кто будет править бал на полуострове и чего от этого следует ожидать.

К примеру, среди финансовых миллиардных потоков помощи, в которой Путин обещает «утопить» Крым, заявлена и подмога Чечни. В телефонном разговоре глава республики Рамзан Кадыров сообщил еще одному «главе», правда, не понятно пока чего – то ли непризнанной республики Крым, то ли черноморской окраины России – Сергею Аксенову – о намерении известного российского бизнесмена Руслана Байсарова инвестировать в курортную инфраструктуру АРК 12 млрд рублей.

«Байсаров принял решение заняться оздоровлением нескольких курортов, модернизацией их до уровня мировых стандартов. Это позволит увеличить поток туристов в Крым и будет способствовать росту доходов в бюджет Крыма», - рассказал Кадыров о намерениях своего друга.

Что ж, как не порадоваться за Крым. А инвестор та каков – совладелец промышленных компаний, в том числе энергетических, салонов, торговых центров и прочих заводов, газет, пароходов. Вот только не обошлось в биографии «московского чеченца» без криминала. В «белокаменной» Байсаров появился в середине лихих 90-х, и сразу же отметился в милицейских сводках – от покушений со стрельбой и взрывами до откровенного рэкета. Известного «бизнесмена» связывали с чеченскими преступными группировками, однако, традиционно, бездоказательно. Вероятно, помогала крепкая дружба с людьми у власти (особенно был близок с экс-мэром Москвы Лужковым). Есть и несколько «культурных» подробностей его жизни: Байсаров был владельцем салона красоты модного стилиста Сергея Зверева, вместе с кинорежиссёрами Фёдором Бондарчуком и Степаном Михалковым (которые сейчас поддержали действия Путина в Украине) открыл ресторан в Москве. Видимо, именно в этом кругу он познакомился со своей очередной женой Кристиной Орбакайте (дочкой Аллы Пугачевой), которой, в последствии, во время домашней ссоры сломал нос, а, затем, при разводе с певицей неоднократно пытался отобрать общего сына.

Впрочем, на подарки горячий кавказский предприниматель действительно щедр. Помнится, в СМИ разгорелся коррупционный скандал по поводу совместного подарка двух товарищей – сенатора Умара Джабраилова и Руслана Байсарова к юбилею Кадырову – автомобиля Ferrari за 450 тысяч евро.

Все это я веду к тому, что в такие «черные дыры» (аннексированные территории), как Крым, где не действуют правовые нормы, никогда не придут добропорядочные, с хорошей репутацией инвесторы. Они не станут вкладывать капиталы в непризнанные миром страны, рискуя в любой момент потерять свои деньги. А вот разного рода «темные лошадки» в виде Байсарова, конечно же, тут как тут – никто не докажет, на что и сколько было потрачено, есть возможность неплохо подзаработать, оптимизировать налоги, да еще и пропиариться как спасателю «доведенного до цугундера» Крыма.

В этом контексте совсем уж мелочь, что такие люди никогда не являются носителями демократии. Украинцы уже успели в этом убедиться во времена режима Януковича. Для политико-бизнесменов с таинственной биографией, сколачивавших стартовые капиталы в «лихие 90-е», главное – обогащение, а принципы морали – дело десятое.

Так что, еще раз поздравляю крымчан – у них, на смену одним ублюдкам, придут другие, и станут строить «свою» страну по только им понятным правилам поведения. Или, как у них принято это назвать, понятиям.

Нана Черная