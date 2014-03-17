Минюст готов помочь запретить КПУ в Украине
16:07, 17 марта 2014Политика
7 0
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что Минюст не будет против принятия закона о запрете КПУ как партии, которая ведет подрывную деятельность в своей стране.
Перед КПУ замаячила перспектива зарпета / gorodkiev.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Петренко заявил на брифинге.
“Что касается Коммунистической партии, то я как представитель правительства и руководитель Министерства юстиции не имею юридического права инициировать вопрос о запрете той или другой политической силы", - заявил он.
"Но если такая инициатива будет от членов парламента и правоохранительных органов, то Министерство юстиции примет все меры, предусмотренные законом, по реализации такой инициативы”, - сказал Петренко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter