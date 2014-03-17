Минюст готов помочь запретить КПУ в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Петренко заявил на брифинге.

“Что касается Коммунистической партии, то я как представитель правительства и руководитель Министерства юстиции не имею юридического права инициировать вопрос о запрете той или другой политической силы", - заявил он.

"Но если такая инициатива будет от членов парламента и правоохранительных органов, то Министерство юстиции примет все меры, предусмотренные законом, по реализации такой инициативы”, - сказал Петренко.