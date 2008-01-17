Мороз думает, что Ющенко хочет сесть на голову Тимошенко и наоборот

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что конкуренция между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО буде только усиливаться.

Такое мнение он высказал в интервью газете «Столичные новости» №01 (487) от 15-22 января 2008 года.

По словам лидера СПУ, В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО конкурируют между собой, и это в течение уже нескольких лет создает политическую интригу. «Один из них претендует на роль морального арбитра нации, другой – на левоцентристскую (социал-демократическую) нишу. И в том, и в другом случае им мешают социалисты, я в том числе», – сказал А.МОРОЗ.

Он считает, что оба политика авторитарны по своему пониманию природы государственной власти, но прикрываются при этом демократической, европейской риторикой. «Президент и премьер не успокоятся до тех пор, пока один не сядет на голову другому. Похоже, у ТИМОШЕНКО «перспектива» получше: она опирается на созданную ею же политическую силу, имеющую все признаки секты. У ЮЩЕНКО подобной силы нет», – заявил А.МОРОЗ.

Лидер СПУ также отметил, что досрочные выборы имели двойную цель – убрать социалистов и недобрать голосов для коалиции НУ-НС и БЮТ. «Тогда открывалась возможность создания коалиции ПР + НУ-НС с распределением интересов между клановой основой упомянутых политических сил», – считает он. При этом А.МОРОЗ подчеркнул, что в итоге проиграла не столько СПУ, сколько «заговорщики и ЮЩЕНКО в том числе».