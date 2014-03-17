Украина должна выставить России счета за нанесенные убытки - Кличко
14:20, 17 марта 2014Политика
4 0
Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко считает, что Украина должна выставить России счета за нанесенные в связи с событиями в Крыму убытки.
Кличко считает, что Россия должна компенсировать Украине убытки
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.
“Украине нужно выставить счета за все потери, к которым привели имперские амбиции в Крыму”, - сказал Кличко.
Читайте такжеКрымские сепаратисты будут просить у России финансовой помощи
По его словам, необходимо обратиться к западным партнерам Украины с просьбой арестовать счета российских власть предержащих, причастных к оккупации Крыма, чтобы потом была возможность направить эти средства на недопущение гуманитарной катастрофы в Украине.
Также Кличко высказался за то, чтобы Украина отозвала для консультаций своего посла в России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter