Украина должна выставить России счета за нанесенные убытки - Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

“Украине нужно выставить счета за все потери, к которым привели имперские амбиции в Крыму”, - сказал Кличко.

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По его словам, необходимо обратиться к западным партнерам Украины с просьбой арестовать счета российских власть предержащих, причастных к оккупации Крыма, чтобы потом была возможность направить эти средства на недопущение гуманитарной катастрофы в Украине.

Также Кличко высказался за то, чтобы Украина отозвала для консультаций своего посла в России.