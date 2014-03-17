Севастопольский горсовет просит РФ принять город в состав России

Как передает корреспондент УНИАН, председатель горсовета Юрий Дойников заявил на сессии, что предлагаемый проект решения выписано «согласно тех решений, которые вчера принято на референдуме, строго в соответствии с решениями пяти внеочередных сессий, которые мы с вами проводили».

Согласно решению, депутаты горсовета Севастополя поддержали принятие Верховной Радой АРК решение о провозглашении Крыму независимым, суверенным государством Республика Крым, в котором город Севастополь имеет особый статус, и обращение к ООН, ко всем государствам мира с призывом признать независимое государство, созданное народами Крыма.Читайте такжеСпикер Госдумы РФ: аннексия Крыма состоится на основе межгосударственного соглашения

Кроме того, как говорится в решении, со дня вступления в силу этого решения на территории Севастополя не применяется законодательство Украины, не выполняются решения Верховной Рады Украины и других государственных органов Украины, принятые после 21 февраля 2014 года.

Вместе с тем, как отмечается, законодательство Украины кроме указанного в абзаце первом настоящего пункта применяется на территории Севастополя до принятия соответствующих нормативных актов города Севастополя.

Согласно решению, деятельность государственных органов на территории города Севастополя прекращается. Их полномочия, имущество и денежные средства переходят к органам, определенных Севастопольским городским советом.

С целью защиты прав и свобод граждан и субъектов экономической деятельности Украины на территории города Севастополя продолжают функционировать. При этом их решения, касающиеся применения законодательства Украины на территории города Севастополя, не должны противоречить этому решению. Высшими судебными органами на территории Крыма есть соответствующие апелляционные суды, находящиеся на территории Республики Крым и города Севастополя.

Все учреждения, предприятия и другие организации, основанные Украиной или с ее участием на территории Севастополя, становятся учреждениями, предприятиями и другими организациями, основанными городом Севастополем.Читайте такжеКрымские сепаратисты будут просить у России финансовой помощи

Государственная собственность Украины, которая находится на день принятия этого решения на территории Севастополя, является собственностью города Севастополя.

Седьмым пунктом решения город Севастополь в лице Севастопольского городского совета обращается к РФ с предложением о принятии города Севастополя в состав Российской Федерации как субъекта РФ со статусом города федерального значения.

Это решение вступает в силу со дня его принятия.

Депутаты также уполномочили председателя координационного совета по организации городского управления по обеспечению жизнедеятельности города Алексея Чалого подписать межгосударственный договор о принятии Республики Крым и города-героя (с особым статусом) Севастополя в Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, с конца февраля Россия осуществляет военную оккупацию Крыма.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100 % тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

ЕС и США заявили, что не признают референдум.