Украина продолжит выплачивать пенсии крымчанам

Жителям Крыма продолжают выплачивать пенсии из госбюджета. Об этом в интервью журналистам в Верховной Раде сказала министр соцполитики Людмила Денисова, сообщает Gazeta.ua

"Мы до сих пор финансируем выплаты пенсий на Сбербанк. Мы надеемся, что та банда, которая сейчас находится в Крыму, будет знать, что по другим ресурсам выплачивать пенсии невозможно", - отметила она.

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Денисова заверила, что правительство будет обеспечивать социальную защиту крымчан. Отвечая на вопрос, как будет действовать министерство учитывая намерения крымской нелегитимной власти перейти на рубль она отметила : "Это надо их спросить, как они собираются переходить на рубли. Мы этот референдум не признаем. Крым остается в составе Украины, как автономная республика".