Под шансонный блатняк профсоюзы протестовали против ЦРУ, требуя 6-часового рабочего дня

Федерация профсоюзов Украины сдержала свои недавние обещания вывести на Майдан массы протестующих против повышения цен на газ, электроэнергию, жилищно-коммунальные платежи и транспорт. Другое дело, организаторы акции, как всегда, выдали желаемое за действительное, пообещав сто тысяч участников.

На деле людей было в несколько раз меньше. Но и за такое мероприятие можно смело ставить «галочку»: стоит учесть, что, во-первых, уже начался период отпусков, во-вторых, в Киеве стояла тридцатиградусная жара. И, чтобы в таких условия собрать десятки тысяч человек, нужны веские экономические причины. Людей на такое может подвигнуть или грядущее ухудшение уровня жизни, или искренне желание подзаработать.

Кроме ФПУ, в акции принимали участие коммунисты, «зеленые», национал-большевики, анархисты. На этот раз поражали образцы народного творчества, выраженные языком плакатов, который, надо признать, действительно был шершавым. «Пока Ющенко – Штюдеманн (похоже, речь идет о после Германии в Украине. – Автор), Тимошенко – Тейлор не превратили Украину во второй Ирак, скажем наймитам ЦРУ – НАТО «Геть!» - такой замысловатый плакат держала неистовая старушка. «Ющенко и новий уряд, дай людям дешевий газ, і в Україні буде все гаразд!» - было написано ручкой от руки на другом. Люди говорили о повышении пенсий и зарплат, а кое-кто из радикалов требовал шестичасового (!) рабочего дня. Что ж, как говорят цыгане, чтобы дали рубль, проси десять.

Прошедшая акция показала, что Федерация профсоюзов пытается адаптировать свой пиар к требованиям времени. Правда, это пока не очень получается. Невозможно было без слез слышать лившиеся через усилители песни. В одной из них присутствовали такие слова: «Опускали страну, опускали народ. Кто там был виноват, черт его разберет». Музыкальное сопровождение – помесь советского марша с шансонным «блатняком».

Запомнился еще один шедевр – рассказ от имени обычного работяги, жизнь которого становится с каждым днем все хуже. Дошло уже до того, что «после стольких лет работы – позор: не чувствую себя мужиком». Припев здесь такой: «Ах, куда нам идти? Его должность знакома: он простой председатель профкома. Человек на пути». Все рабочие тянутся к этому председателю, который показывает им выход. Заканчивается все тем, что лирический герой благодаря своей смелости тоже становится председателем профкома. «Да и кто я такой? Моя должность знакома: я теперь председатель профкома».

Главный же председатель профкома - лидер ФПУ Александр Юркин, поздравил всех с победой над Швейцарией, после чего сказал: «Слава Украине! Героям слава!»… Критиковали правительство и Президента, выдвигали ультиматумы, грозили. В какой-то момент появились люди с крестами и иконами. «Крестный ход идет, и ад трепещет», - было написано у них на хоругвях. Одна из участниц хода была в… белой шахтерской каске.

- А почему вы в каске? – спросил я у нее.

- Вот, несу людям икону Святой Троицы, - ответила женщина.

И, правда, на белой каске красовалось изображение иконы Святой Троицы. Все стало ясно.

После митинга участники акции двинули к Верховной Раде, покричали и там. Каждый выходящий из парламента получал дозу ненависти, выраженную в простом слове «Ганьба!» Протестующие парализовали движение по улице Грушевского. Затем в толпе раздался клич не пропускать «мерседесы». «Мерседесы» все же медленно продвигались между людьми: видимо, никто не знал, как выглядят эти машины.

После часа дня участники акции стали располагаться в ближайших кафе, где открывали сумки с припасенными бутербродами и салатами. Было жарко - многие сбивали жажду пивом. Благо что, в отличие от недавнего прошлого, оно отпускалось не только членам профсоюза.

Алексей Просекин