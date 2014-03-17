Заседание ВР завершилось. Турчинов призвал депутатов не разъезжаться из Киева
Сегодняшнее заседание Верховной Рады завершилось.
Как передает корреспондент УНИАН, при этом и.о. Президента Украины, председатель ВР Александр Турчинов четко не указал, когда состоится следующее заседание парламента.
Он сказал: “Ситуация в Украине очень напряженная. По расписанию мы должны эту неделю работать в комитетах и в следующий вторник только собраться (вторник 25 марта - УНИАН)”.
По словам Турчинова, есть много вопросов, которые необходимо прорабатывать в комитетах, в частности, относительно секвестра бюджета, относительно антикризисных мероприятий.
Читайте такжеРада приняла закон о частичной мобилизации
В то же время Турчинов отметил: “С другой стороны, ситуация в стране такая, что нам будет необходимо собраться в любое время дня и ночи. Именно поэтому я прошу, уважаемые коллеги, сейчас приступить к работе в комитетах, но никому не выезжать из Киева. Все работают здесь, и в случае необходимости я соберу на протяжении суток заседание Верховной Рады, которое будет принимать те решения, на которых настаивает украинский народ, и которые необходимы для защиты нашей страны”.
Турчинов сообщил, что приглашает лидеров групп и фракций собраться на совещании у него завтра в 11.00.