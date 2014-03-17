В ВСУ и Национальную гвардию хотят мобилизовать 20 тысяч человек - Тягнибок

Законопроектом "Об утверждении Указа Президента Украины "О частичной мобилизации" предусмотрена мобилизация 20 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок сказал, комментируя журналистам запланированное на сегодня голосование в Верховной Раде.

Тягнибок пояснил, что речь идет о мобилизации в ряды Вооруженных сил и в Национальной гвардии.

Читайте такжеВоенкоматы не успевают регистрировать желающих помочь украинской армии - Парубий

"Мы видим сегодня очень позитивный настрой в украинском обществе в части желания украинцев защищать свою землю", - сказал он.

По его убеждению, за последние дни удалось несколько "выровнять баланс сил", и сегодня уже можно не так переживать о состоянии обороноспособности Украины.

По словам Тягнибока, предполагается мобилизовать 20 тыс. военнообязанных.

Кроме того, он добавил, что речь будет идти о выделении необходимого финансирования для деятельности Министерства обороны и ВСУ, Военно-морских сил Украины и обеспечения деятельности Национальной гвардии.