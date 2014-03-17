Сегодня Рада рассмотрит законопроект о частичной мобилизации

Как передает корреспондент УНИАН, также планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законы о службе в военном резерве.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”.

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Также ВР рассмотрит проект постановления о назначении Олега Наливайко председателем Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Последним вопросом в сегодняшней повестке дня является досрочное прекращение полномочий некоторых народных депутатов.