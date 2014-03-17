Сегодня Рада рассмотрит законопроект о частичной мобилизации
09:54, 17 марта 2014Политика
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Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект “Об утверждении Указа Президента Украины “О частичной мобилизации”.
Сегодня Рада должна рассмотреть законопроект о частичной мобилизации
Как передает корреспондент УНИАН, также планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законы о службе в военном резерве.
Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”.
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Также ВР рассмотрит проект постановления о назначении Олега Наливайко председателем Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.
Последним вопросом в сегодняшней повестке дня является досрочное прекращение полномочий некоторых народных депутатов.
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