Гостей регионала Прутника развлекали Ингрид, Оттован и Киркоров

Во вторник член Партии регионов Эдуард Прутник праздновал свое 35-летие.

При этом именины регионала скромными и тихими не назовешь. Ведь на пирушку, кроме отечественных политических VIP-персон, пожаловали и иностранные звезды мирового масштаба, сообщает источник ТаблоIDа. Да, таким себе тамадой-ведущим на дне рождения Прутника в клубе "Фридом" был известный российский артист Сергей Минаев.

Соратника Януковича заехал поздравить Филипп Киркоров. Также своим пением развлекали приглашенные именинником популярные певцы Ингрид, Оттован и Фольи.

Гости так разошлись, что вечеринка длилась вплоть до 4.30 утра среды.