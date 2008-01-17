Гостей регионала Прутника развлекали Ингрид, Оттован и Киркоров
10:18, 17 января 2008Политика
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Вечеринка длилась до утра
|Эдуард Прутник
При этом именины регионала скромными и тихими не назовешь. Ведь на пирушку, кроме отечественных политических VIP-персон, пожаловали и иностранные звезды мирового масштаба, сообщает источник ТаблоIDа.Да, таким себе тамадой-ведущим на дне рождения Прутника в клубе "Фридом" был известный российский артист Сергей Минаев.
Соратника Януковича заехал поздравить Филипп Киркоров. Также своим пением развлекали приглашенные именинником популярные певцы Ингрид, Оттован и Фольи.
Гости так разошлись, что вечеринка длилась вплоть до 4.30 утра среды.
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