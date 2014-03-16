В Крыму пропали уже три священника УГКЦ

В воскресенье, около 14.00, во второй раз исчез священник УГКЦ Николай Квич в Севастополе. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на департамент информации УГКЦ.

Согласно сообщению, последнее, что он успел сообщить: "Если я больше не выйду на связь, то сообщите: ко мне ломятся в квартиру на ул. Хрусталева. Это милиция и пророссийская "самооборона", их много, двери металлические, но я не знаю сколько выдержат".

Сейчас оба телефона отца Николая отключены, хотя во время ареста в субботу и во время обыска в квартире, его телефоны были включены.

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"Сегодня, около 12.00, общался с о. Николаем. Он рассказывал о том, что к нему для проведения интервью придут финские журналисты. Как затем стало известно, на момент нападения они могли находиться в его квартире", - сообщил руководитель Департамента информации УГКЦ. отец игорь Яцив.

Вместе с тем, прихожане УГКЦ из Евпатории сообщили, что исчез также и их священник Богдан Костецкий.

Согласно их показаниям, в субботу он вернулся с Тернопольщины, куда вывез семью. В тот же день он сообщил жене, что уже добрался до Крыма, а затем исчез. Телефоны в. Богдана также отключены.

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Также только стало известно о том, что исчез также о. Игорь Гаврилов. По предварительной информации, он находился в автомобиле вместе с о. Богданом Костецким.

Место нахождения пропавших священников неизвестно.