В Кировограде провели Народное вече и Марш мира в поддержку крымчан

В Кировограде около 400 человек пришли на Народное вече и Марш мира в поддержку крымчан.

Как передает корреспондент УНИАН, люди начали собираться на площади Героев Майдана в 12.00. Они держат государственные и красно-черные флаги, а также флаги ВО "Свобода" и организации "Сокол", плакаты с надписями: "С добром к людям", "Не покупай у Путина!", "Москаль, на Украину зубы не скаль!", "Украина - единственная", "Путин, вон!", "Путин, go home", "No war!". Около 20 милиционеров расположились по периметру места проведения акции.

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Перед митингующими выступили общественные активисты. Председатель местной "Просвиты" Александр Ратушняк поднял вопрос переименования города на Златополь, при этом заметил, что его еще рассмотрят на ближайшем из народных собраний.

Впоследствии люди сформировались в колонну и двинулись к памятнику Ангелу-хранителю, полностью заблокировав движение по центральной улице. Они выкрикивают: "Мы за мир!, "Путин, вон!", "Крым - это Украина!". Впереди колонны с людьми движется автомобиль ДПС. У памятника люди спели Гимн Украины и двинулись к военной части, где также спели Гимн и скандировали "Слава армии!".

Сейчас участники шествия идут к площади Героев Майдана.