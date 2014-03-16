В Харькове суд арестовал 25 участников беспорядков 14 марта

В Харькове суд арестовал 25 из 38 задержанных лиц за участие в массовых беспорядках 14 марта в центре города, в результате которых погибли два человека, пятеро получили ранения.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, 14 марта в территориальные подразделения были доставлены 38 человек с обеих сторон конфликта, в отношении 27 были собраны первичные материалы и направлены на рассмотрение в суду. 9 из доставленных были опрошены и отпущены.

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Суд в Харькове рассмотрел указанные материалы и вынес решение об административном аресте 25 человек. Они будут содержаться в изоляторе временного содержания. Рассмотрение материалов в отношении еще двух из задержанных перенесено.

Следственными органами были открыты уголовные производства по трем статьям Уголовного кодекса Украины - п.п. 1,5,15, ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух человек, совершенное по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих людей), ч. 2 ст. 294 (организация массовых беспорядков, приведших к гибели людей и другим тяжким последствиям) и ст. 348 (покушение на жизнь работника правоохранительного органа).

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Следственными органами Харьковской области осуществляются все необходимые оперативно-следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия и привлечению виновных к установленной законодательством Украины ответственности.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 марта в Харькове возле офиса «Просвіти» и «Патриота Украины», которые расположены в здании по улице Рымарской, 18, произошел конфликт. В результате перестрелки погибли два человека, пятеро ранены.