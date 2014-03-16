Почти 45% крымчан успели проголосовать на референдуме к 12.00

Более 44% жителей Крыма, или 670,6 тысячи человек приняли участие в референдуме к полудню, объявил на брифинге в Симферополе глава комиссии Верховной Рады Крыма по проведению незаконного референдума Михаил Малышев. Об этом сообщают РИА Новости.

Читайте такжеНа "референдуме" в Крыму позволяют голосовать россиянам

"Такой активности за весь период моей работы в избирательной комиссии никогда не было", — заявил Малышев. Он назвал некоторые цифры по населенным пунктам и районам. "Алушта — 38,63%, Армянск — 43%, Джанкой — 45%, Керчь — 64,35%, Красноперекопск — 66%, Судак — 47,13%, Феодосия — 51%, Ялта — 40%, Симферопольский район — 41%, Бахчисарайский район — 39,81%", — сообщил глава комиссии по проведению референдума.