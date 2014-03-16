Жителей Черкасс учат копать окопы и собирать "тревожный чемодан"

В Черкассах местная Самооборона начала учения для местных жителей, как вести себя во время военных действий.

Как сообщил УНИАН подполковник в отставке, ветеран Афганистана Павел Шелегеда, он читает всем желающим лекцию по основам гражданской обороны. По его словам, люди должны знать, как пользоваться оружием, рыть окопы, защищать себя и свою семью. Черкасщан также учат, что делать во время эвакуации, как оказывать первую помощь и что должно быть в «тревожном чемодане». Занятия проводятся в актовом зале Черкасского городского совета.

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Кроме того, на официальном сайте горсовета размещены рекомендации для граждан, что делать во время военных действий на территории города, в частности предоставлен перечень сборных эвакуационных пунктов и пунктов посадки на автотранспорт и план эвакуации населения Черкасс.