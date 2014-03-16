Украинские шахтеры потеряют все, если Донбасс захватит Россия - депутат

Об этом заявил народный депутат Николай Рудьковский в эфире телемарафона ТСН.

По словам политика, восточные регионы Украины должны успокоиться и подумать над последствиями вступления в состав РФ. Рудьковский сообщил, что украинский уголь никому в России не нужен, потому что там есть Кузбасс и другие регионы, где работают свои шахтеры.

Читайте такжеРоссия не спешит давать Крыму обещанные деньгиКроме того, горняки из Украины потеряют весь свой пенсионный стаж из-за другой системы пенсионного обеспечения в России.

Кроме того, политик убежден, что такая ситуация приведет к обнищанию шахтерских городов Донбасса.

"В этой ситуации, если кто-то нагнетает ситуацию, это преступление", - сказал Рудьковский.

Напомним, ранее сообщалось, что банки Крыма окончательно прекратили выдавать деньги, а Россия не спешит вливать в полуостров обещанные ранее средства.