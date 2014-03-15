В Черкассах более ста человек создали живую карту Украины

Как передает корреспондент УНИАН, флешмоб прошел по инициативе Черкасского молодежного ресурсного центра.

На площадь вышла молодежь с лозунгами «Крым - это Украина», «Украина у нас одна», «Мы - едины». Они нарисовали живу карту Украины и Крыма, показав, что Украина должна быть целостной. В руках они держала желтые и голубые листы бумаги , а также буквы , составлявшие лозунг «Мы едины».

Во флешмобе приняли участие учащиеся школ города, студенты черкасских вузов. К флешмобу в поддержку единства присоединились местные политики, наряду с молодежью стали и некоторые ветераны Великой Отечественной войны. Черкасская молодежь хотела показать всему миру, что Украина без Крыма нет.

В завершение мероприятия они исполнили гимн Украины.