МИД сообщает о задержании 40 граждан Украины в московском аэропорту "Шереметьево"

Об этом говорится в комментарии Департамента информационной политики МИД Украины относительно задержания граждан Украины в аэропорту «Шереметьево».

В МИД напомнили, что сегодня, 15 марта, в международном аэропорту «Шереметьево» (г. Москва) были задержаны и не допущены на въезд в Россию около 40 граждан Украины, которые прибыли в Москву авиарейсами из Киева, Донецка и других городов Украины. При этом, отметили в МИД, компетентными органами РФ было проведено их фотографирование и дактилоскопия.

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«Никаких объяснений относительно причин задержания ни гражданам Украины, ни представителю Посольства Украины в РФ, который прибыл на место, предоставлено не было. В течение последних дней были также зафиксированы и другие подобные случаи», - отметили в МИД.

«Такие действия российской стороны не могут расцениваться иначе как элемент развернутой Кремлем антиукраинской истерии, заложниками которой становятся все больше граждан», - отметили в МИД Украины и призвали российскую сторону обеспечить защиту законных прав и интересов граждан Украины на территории РФ.