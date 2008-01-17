Памятник Пушкину - вместо памятника Сагайдачному

Севастопольские депутаты решили установить в центре города памятник российскому поэту Александру Пушкину, на том же месте, где городская госадминистрация собирается установить памятник гетману Петру Сагайдачному.

Как передает корреспондент УНИАН, в принятом сегодня на сессионном заседании горсовета решении, в частности, отмечается, что памятник поэту будет установлено «учитывая огромную духовную и культурную значимость выдающегося творчества Пушкина, его неразрывную связь с историей и культурой Севастополя». В документе также отмечается, что инициатором такого решения является председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ, которого на этапе подготовки вопроса к рассмотрению на сессии поддержали постоянная комиссия по делам культуры, молодежи, туризма и спорта и постоянная комиссия по вопросам градостроительной политики и регулирования земельных и водных отношений.

Депутаты поручили Севастопольской городской государственной администрации провести конкурс на лучшее проектное предложение памятника и обеспечить создание эскизного проекта за счет средств городского бюджета. Горсовет также считает необходимым предусмотреть при формировании бюджета на 2008 год выделение соответствующих средств на проектное предложение памятника.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН раньше заявлял о том, что исполнительная власть города изучает вопрос об установлении напротив Дворца детского и юношеского творчества памятника гетману Сагайдачному. В.КАЗАРИН и В.САРАТОВ в местной прессе друг против друга неоднократно делали критические замечания на эту тему.