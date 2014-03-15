В Луганске около 300 сторонников федерализации провели митинг

Как сообщает корреспондент УНИАН, около 300 человек пришли на акцию к памятнику Тарасу Шевченко.

У митингующих было два флага Российской Федерации и один флаг «Луганской гвардии».

Желающие смогли высказать свое мнение в микрофон, установленный на постаменте памятника.

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Постоянные ораторы и активисты «Луганской гвардии» на сегодняшнем мероприятии не появились. По словам одного из выступающих, никто не знает, какова судьба предводителя «Луганской гвардии» Александра Харитонова.

«Его похитили, где он сейчас - неизвестно. Еще нескольких активистов задержали, поэтому сегодня мы без лидеров, просто самоорганизовались», - сказала со сцены одна из активисток митинга.

Мероприятие прошло спокойно под охраной около сотни правоохранителей.

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Как сообщал УНИАН, члены Гражданского сектора Луганска заявили, что не планируют никаких акций 15-16 марта в связи с большой вероятностью провокаций.

13 марта в Луганске сотрудники СБУ задержали лидера «Луганской гвардии» Харитонова, выдвинутого членами этой организации на должность «народного губернатора» Луганской области.