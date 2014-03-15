ПР и КПУ не выгоняют однопартийцев, поддерживающих отделение Крыма - Соболев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента.

«Почему сегодня в Крыму республиканские отделения ПР и КПУ принимают решение об отделении Крыма от территории Украины и они дальше являются членами вашей партии и вы молчите?», - заявил Соболев.

Он подчеркнул, что сегодня ни на юге, ни на востоке во время акций нет ни флагов КПУ, ни Партии регионов.

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«Почему? Потому что вы и дальше продолжаете говорить голосом Путина. А вы должны говорить голосом украинских коммунистов и украинских регионалов», - отметил Соболев, обращаясь к фракциям ПР и КПУ.

Он отметил, что во время «агрессии в Украине не может быть оппозиции, потому что оппозиция - это пятая колонна агрессоров»