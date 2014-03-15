Похищенных в Крыму автомайдановцев могут отпустить после референдума
08:54, 15 марта 2014Политика
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Трех пропавших в Симферополе автомайдановцев, вероятно, отпустят после так называемого "крымского референдума".
Оккупанты обещают освободить заложников после референдума
Как сообщают активисты, которые пытаются освободить похищенных, оккупанты не признаются, где находятся Алексей Гриценко, Наталья Лукьянченко и Сергей Супрун, но при этом говорят:
"С ними все будет в порядке. Подержим пару дней и после референдума выпустим".
Об этом пишет УП.
Никакие доводы и уговоры не действуют.
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Ранее на основании данных геолокации с телефонов предполагалось, что пропавшие находятся на территории недавно захваченного русскими солдатами военного комиссариата по адресу: Симферополь, ул. Киевская 152.
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