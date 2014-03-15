Похищенных в Крыму автомайдановцев могут отпустить после референдума

Как сообщают активисты, которые пытаются освободить похищенных, оккупанты не признаются, где находятся Алексей Гриценко, Наталья Лукьянченко и Сергей Супрун, но при этом говорят:

"С ними все будет в порядке. Подержим пару дней и после референдума выпустим".

Об этом пишет УП.

Никакие доводы и уговоры не действуют.

Читайте такжеРоссийские военные признались, что начнут действовать после референдума

Ранее на основании данных геолокации с телефонов предполагалось, что пропавшие находятся на территории недавно захваченного русскими солдатами военного комиссариата по адресу: Симферополь, ул. Киевская 152.