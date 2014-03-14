Почти 70 международных наблюдателей зарегистрировались на референдум в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель республиканской комиссии по подготовке и проведению опроса Михаил Малышев сообщил журналистам сегодня вечером в Симферополе.

«Я назову эти страны: Россия, Латвия, Бельгия, Израиль, Польша, Франция, Италия, Молдова, Сербия, США, Венгрия, Германия, Австрия, Чехия, Финляндия, Болгария, Испания, Греция, Португалия, Монголия, Словения, Кипр и Китай», - сказал Малышев.

По его данным, в субботу наблюдатели разъедутся по регионам Крыма.

Малышев также сказал, что в Крыму сегодня в 00:00 начнется «день тишины» перед референдумом.

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«Агитация накануне дня голосования и в день голосования запрещается, то есть сегодня в 24 часа наступает так называемый "день тишины". Прошу общественные организации и граждан неукоснительно соблюдать это важнейшее правило», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, парламент автономии 6 марта постановил присоединить Крым к РФ и вынес на референдум 16 марта два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Киев считает референдум неконституционным. Такого же мнения придерживаются ряд мировых лидеров. Референдум признает только официальная Москва.