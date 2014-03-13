Рада решила вернуться к вопросу назначения судей КС в 16.00

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как глава Счетной комиссии Геннадий Зубко сообщил о том, что ВР не смогла выбрать ни одного судьи Конституционного Суда, ряд народных депутатов выразили возмущение по этому поводу.

Также они предложили провести сегодня повторно эти выборы. В частности, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок отметил, что голосование нужно еще раз провести в 16.00, и сегодня оно обязательно должно состояться.

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Председатель Верховной Рады Александр Турчинов поддержал это предложение.

Работа ВР будет продолжена в 16.00, а Турчинов пригласил руководителей фракций и групп в свой кабинет на совещание.