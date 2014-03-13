Рада решила вернуться к вопросу назначения судей КС в 16.00
14:51, 13 марта 2014Политика
1 0
Верховная Рада вернется к вопросу назначения судей Конституционного Суда Украины на вечернем заседании, в 16.00.
Депутаты вернутся к вопросу назначения судей в 16.00
Как передает корреспондент УНИАН, после того, как глава Счетной комиссии Геннадий Зубко сообщил о том, что ВР не смогла выбрать ни одного судьи Конституционного Суда, ряд народных депутатов выразили возмущение по этому поводу.
Также они предложили провести сегодня повторно эти выборы. В частности, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок отметил, что голосование нужно еще раз провести в 16.00, и сегодня оно обязательно должно состояться.
Читайте такжеРада приняла изменения к закону о выборах Президента
Председатель Верховной Рады Александр Турчинов поддержал это предложение.
Работа ВР будет продолжена в 16.00, а Турчинов пригласил руководителей фракций и групп в свой кабинет на совещание.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter