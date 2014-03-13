Восемь американских сенаторов едут в Киев

Американский сенатор Джон Маккейн возглавляет группу из восьми сенаторов США, которые должны прибыть в Киев в эти выходные. Они намерены продемонстрировать поддержку Украине в конфликте с Россией, сообщает Радио Свобода.

Среди группы сенаторов - пять республиканцев и трое демократов. Они должны выехать из Вашингтона сегодня.

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Маккейн, известный своей критикой в адрес российского президента Владимира Путина, последний раз посещал Киев в декабре и выступал перед митингующими на Майдане.

Вчера сенатский комитет по иностранным делам одобрил законопроект, который позволяет предоставления Украине заемных гарантий Соединенных Штатов на сумму в 1 миллиард долларов, а также введение экономических санкций и визовых ограничений в отношении лиц, причастных к подрыву безопасности и стабильности Украины - в первую очередь против российских чиновников из-за вторжения России в Украину. Документ еще должен одобрить Сенат и Палата представителей.