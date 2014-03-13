Крымские сепаратисты заявили права на "Артек"

Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Верховной Рады Крыма Владимир Константинов.

«Ну что вы, «Артек» мы им (украинским властям) не отдадим. Это наш символ. «Артек» – это бренд Союза, для огромного числа людей, живших в СССР, «Артек», пожалуй, воспринимается даже выше, чем Крым», – сказал он.

Читайте такжеАксенов планирует национализировать флот ВМС Украины и "Черноморнефтегаз"«Артек» был создан в 1925 году и сейчас в нем расположены 10 детских оздоровительных лагерей на 208 гектаров, из которых 102 гектара – парки. Береговая линия с детскими пляжами протянулась на 7 километров от горы Аю-Даг (Медведь-гора) до поселка Гурзуф. МДЦ «Артек» присвоен статус центра под эгидой ЮНЕСКО. В одну смену «Артек» принимает около 3,6 тысячи детей, а течение года – более 30 тысяч.

Также нелегитимная власть Крыма заявила о намерении национализировать Черноморнефтегаз и все отделения "банков-резидентов Украины".