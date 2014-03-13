Турчинов: Крым был, есть и будет неотъемлемой частью Украины

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

В своем обращении Александр Турчинов, в частности, заявил:

"На пути движения Украины в будущее стала российская военная агрессия в Автономной республике Крым. Внешне разворачивается разрушительный сценарий нарушения территориальной целостности украинского государства.

Критическую остроту приобрело дерзкое военно-политическое давление против Украины на Крымском полуострове. Личному составу Вооруженных сил Украины в Крыму выпало непростое испытание первыми противостоять нескрываемым военным попыткам аннексии украинской территории.

Своей верностью Военной присяге и выдержкой вы уже победили в этом противостоянии. Вооруженные силы Украины в Крыму сорвали планы агрессора, сдерживая откровенные провокации на грани возможного взрыва и обеспечивая предпосылки для урегулирования конфликта и сохранения целостности страны.

Украина гордится защитниками своей Родины!

От имени украинского народа заверяю, что ваши усилия не напрасны, Крым был, есть и будет неотъемлемой частью украинского государства.

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Ваш высокий патриотизм и преданность военной присяге будут должным образом оценены украинским народом. Военнослужащие, которые достойно несут службу на территории Крымской автономии и Севастополя, заслуживают статуса "участников боевых действий". Руководство украинского государства заботиться о социальном и дополнительном льготном обеспечении военнослужащих и их семей в полном объеме, включая предоставление достойного жилья, образовательных возможностей для детей, соответствующих пенсий, других социальных привилегий. Выполняя свой конституционный долг по защите и обороны государства, вы всегда должны помнить, что Родина и весь украинский народ всегда вместе с вами.

Слава Украине и ее Вооруженным силам!".

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