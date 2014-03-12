Семьи пострадавших в Крыму журналистов рассказали об их похитителях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщили родственники потерпевших - жена журналиста Евгения Рахно Екатерина Рахно и мать журналистки Елены Максименко Марина Максименко.

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Екатерина Рахно отметила, что ее мужа жестоко били, вырвали сережку из уха, срезали ножом волосы. Также похитители отобрали у него 600 долларов и 6 тыс. грн, фотокамеру, ноутбук и книгу, а из автомобиля похитили магнитолу.

При этом она отметила, что похитители не выдвигали журналистам никаких требований. По словам Рахно, люди, которые издевались над журналистами, назвались членами «самообороны Крыма».

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В свою очередь, Марина Максименко сообщила, что у ее дочери похитители также отобрали личные вещи - два диктофона и фотокамеру. Кроме того, преступники требовали от Елены Максименко сознаться, что она получила деньги за свою общественную деятельность, и не верили ее заверениям, что в Крым она поехала по собственной инициативе и не получала за это средств.

По словам родственников, в данное время Евгений Рахно и Елена Максименко уже находятся в Киеве.

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Как сообщал УНИАН, 9 марта на КПП при въезде в Крым со стороны Херсонской области были задержаны две группы журналистов и активистов. После обыска лишь одного из журналистов отпустили, поскольку за ним приехал родственник на собственном автомобиле и с крымской пропиской. Позже появилась информация о том, что трех задержанных журналистов везут в УСБУ Севастополя, а активисток Автомайдана держат в лагере «Беркута» на том же КПП, а позже - везут в Севастополь на базу ЧФ РФ.

11 марта один из лидеров Автомайдана Сергей Хаджинов заявил, что похищенных девушек-активисток Автомайдана Шуру Рязанцеву, Екатерину Бутко, журналистку Максименко, фотографа Олеся Кромпляса и Рахно отпустили.